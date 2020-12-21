大陸新疆一名女子李娟（以下均為化名）婚後遭婆家霸凌，長期積怨讓她恨意爆棚，暗中計畫殺害婆婆，誰知她原本預計在去年12月30日下手，後來又臨時改變主意，決定在今年1月1日實施犯罪，只為了讓丈夫感受到在節日當天失去親人的痛苦。當地法院近日宣判，依殺人罪判處李娟有期徒刑12年，褫奪政治權利2年。

《瀟湘晨報》報導，李娟和丈夫結婚後，長年遭到男方家暴與婆婆的人格侮辱，不滿逐漸在心中累積，直到去年終於忍無可忍，決定親手殺害婆婆，她原計畫於同年12月30日在家中行凶，後來臨時改變主意，決定推遲一天，在2020年1月1日下手，只為了讓丈夫及婆家人感受到在節日失去親人的痛苦。

今年元旦下午4時許，李娟趁著婆婆躺在床上休息時，從家中廚房拿出菜刀，二話不說就朝對方頸部猛刺，導致被害人當場死亡。經醫學屍體檢驗鑑定，婆婆的致死原因為氣管斷裂異物堵塞致窒息伴失血過多死亡；今年3月底，李娟丈夫至阜康市公安局報案，李娟隨後在家中被公安機關抓獲歸案。

李娟辯護律師主張，本案起因是丈夫長期家暴及婆婆的言語霸凌，而案發後3個月男方主動報案，告知公安機關李娟住處，由警方對妻子傳喚後到案，符合司法解釋關於自動投案的認定，應當認定為自首，且被告屬於限制刑事責任能力人，犯後自願認罪認罰，建請法院從輕量刑。

新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州中級人民法院認為，李娟犯故意殺人罪，應依法嚴懲，但可以從輕處罰；自首部分，法官認定被告是因丈夫報案遭逮捕，雖然坦承犯行，但不構成自首要件，考量本案是由家庭矛盾引發，可予酌情從輕量刑，最後判處有期徒刑12年，剝奪政治權利2年。

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(中時新聞網)