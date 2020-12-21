高雄市長陳其邁在今年市長補選上任至今4個月，喊話2年拚4年。據最新民調公布出爐結果顯示，陳其邁信任度方面，有66.7%表示「信任」、25.1％「不信任」，未明確回答8.2%。另外，在「施政滿意度」方面，也有62％民眾對陳其邁表示「滿意」。

據《美麗島電子報》今21日公布高雄市最新民調，陳其邁上任滿四個月至今「信任度」方面，有66.7％表示「信任」，25.1％「不信任」。且調查發現，若以高雄縣市合併前數據來看，信任度分別為69.9％、62.9％，兩區域均超過6成。民調數據也詢問受訪民眾，陳其邁就任3個多月以來「整體施政滿意度」，結果顯示，有62％表示「滿意」，29.8％「不滿意」。

值得注意的是，陳其邁在上任之初曾喊出「兩年拚四年的目標」，民調也對此調查「未來2年對陳其邁施政信心度？」，結果顯示有67.3%民眾表示有信心、29.3%沒信心，未明確回答3.4%。

此外，調查也詢問市民「若後年改選市長，是否應讓陳其邁再做一屆，或讓黨內其他人來選？」結果發現，有53.1％、過半數民眾贊成「讓陳其邁連任」，另外7.2％認為「換成民進黨其他人」、但也有18.4％市民認為「換黨做做看」。

此次民調係由《美麗島電子報》委託「畢肯市場研究股份有限公司」執行電訪，調查時間為12月14日至15日進行，以設籍在高雄市年滿20歲的民眾為調查範圍及對象，由訪員進行「電腦輔助電話訪問」為調查方式，在抽取電話門號後由CATI系統主機撥號時，再藉由「隨機跳號」替換該門號的末2碼。成功樣本數為1069人，抽樣誤差在95%信心水準下，為±3.0%。

(中時新聞網)