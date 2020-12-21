中醫減重名醫劉恩劭，2013年替一名體重達百公斤男子減重，期間所開的減肥藥含有「麻黃」，但劉恩劭沒注意男子患有冠狀動脈硬化症，還不斷加藥，最後男子一天必須吃下15顆減肥藥，過度刺激腎上腺素，導致血管痙攣，造成冠狀動脈更為狹窄，最終因心肌梗塞死亡，最高法院今天依業務過失致死罪將劉恩劭判6月，得易科罰金18萬元。

對於減重時應注意些什麼?常生中醫診所中醫師林宜錚表示，麻黃成份主要用於解表藥，對症風寒感冒，它可發汗祛風寒，加速新陳代謝，像感冒方劑葛根湯就含有麻黃素成份。林並解釋，麻黃素雖也用來減肥，但會加速心跳，讓心血管擴張，若服用此成份的減肥藥，要記得多喝水。若患者本身有心血管或三高問題，甚至必須減少劑量，否則容易出問題。林宜錚強調，減肥也可透過針灸或調整排便不順等方式解決減肥困擾，會比較安全。

本案是於2013年6月26日，在双和明師中醫診所執業的劉恩劭，替死者陳男進行減重療程，一開始開立減腫三麻黃囊70顆，每日早晚各吃5顆、以及減重茶7包等藥物。但陳男不知其冠狀動脈粥狀硬化，造成管腔75～80%之狹窄，同年7月陳男回診，曾向劉恩劭表示有便秘、腹脹痛、打嗝、噁心等症狀。

劉恩劭沒注意藥物影響陳男冠狀動脈，還繼續加藥，開立減腫三麻黃囊98顆，每日早晚各服用7顆，直到最後陳男每天服用多達15顆藥物。陳男僅吃3天就因為「麻黃」導致血管痙攣，其中減肥茶咖啡因成分加強麻黃功效，讓冠狀動脈更加狹窄，造成急性心肌梗塞、心臟性休克，送醫後仍身亡。

一二審法院均認定劉恩劭有疏失，依業務過失致死，判刑6月，得易科罰金18萬元；全案再上訴三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。

(中時新聞網)