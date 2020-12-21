瑞芳巨石砸中住家 屋主肋骨骨折送醫救治 20:502020/12/21 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市瑞芳區海濱路21日晚上7點多有落石坍方，一輛黑色小客車也不幸遭殃，車身幾乎全毀。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區海濱路21日晚上7點多有落石坍方，砸進鐵皮屋製成的住家。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 新北市瑞芳區海濱路21日晚上7點多有落石坍方，一輛黑色小客車也不幸遭殃，車身幾乎全毀。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 新北市瑞芳區海濱路21日晚上7點多有落石坍方，砸進鐵皮屋製成的住家，徐姓男屋主不幸遭受波及，頭部擦挫傷、肋骨骨折，意識清楚，由救護人員送往長庚醫院救治。 據了解，一輛黑色小客車也不幸遭殃，車身幾乎全毀，目前現場以封鎖線、圍籬管制，並撤離部分居民，瑞芳區公所工務課人員勘查後，考量天色昏暗且尚有落石，有安全之虞，研議22日派員勘查處理，詳細狀況仍待釐清。 陸車市旺 中概汽車零件股吃香 中捷列車軸心斷裂 川崎重工：組裝不良 (中時 ) #屋主 #肋骨骨折 #住家 #不幸 #砸中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市潭興立體停車場動土 2022年底完工 14:322020/12/21 區域情報-台中 年終保單健檢 中壽籲青壯族強化保障 04:102020/12/21 產業特刊 半導體材料巨擘英特格 霸氣砸60億投資港都 18:062020/12/21 財經 台灣企業首檔可持續發展債券 中信銀操刀 18:022020/12/21 財經 NBA》湖人砸4000萬美元 續約庫茲馬3年 07:302020/12/21 體育 台南工具機經銷 疫中拚多元契機 04:102020/12/21 產業特刊 中信引領金融科技 打造溫度服務 04:102020/12/21 產業特刊 爸穿羽絨衣牽「只穿尿布」兒逛公園 網一看全怒了 14:432020/12/21 社會 中市5分鐘快篩 把關蔬果食安 04:102020/12/21 地方新聞 中美洲商機潛力大 布局全球樞紐 04:102020/12/21 產業特刊 時尚界線上學習平台「哇哉上課」嘖嘖募資中 12:022020/12/21 財經 社會熱門新聞 爸穿羽絨衣牽「只穿尿布」兒逛公園 網一看全怒了 - 社會 中市警酒駕執法奏功 酒駕死傷年驟減34％ - 社會 女少校出牆2／月花4萬吃喝玩樂夫家咋舌 政戰神鵰俠侶3年半就翻臉 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 正妹按摩踩地雷 抓背變揉奶 狼師強拉她手蹭下體G凸濕一片 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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