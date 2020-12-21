新北市瑞芳區海濱路21日晚上7點多有落石坍方，砸進鐵皮屋製成的住家。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市瑞芳區海濱路21日晚上7點多有落石坍方，一輛黑色小客車也不幸遭殃，車身幾乎全毀。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市瑞芳區海濱路21日晚上7點多有落石坍方，砸進鐵皮屋製成的住家，徐姓男屋主不幸遭受波及，頭部擦挫傷、肋骨骨折，意識清楚，由救護人員送往長庚醫院救治。

據了解，一輛黑色小客車也不幸遭殃，車身幾乎全毀，目前現場以封鎖線、圍籬管制，並撤離部分居民，瑞芳區公所工務課人員勘查後，考量天色昏暗且尚有落石，有安全之虞，研議22日派員勘查處理，詳細狀況仍待釐清。

(中時 )