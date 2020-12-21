旭富20日發生大火，因海風助長以及廠區內部易燃物，使得火勢一發不可收拾，除了波及鄰近企業之外，21日中午又持續爆炸聲後繼續燃燒。據了解，旭富的商業火險由明台產險主辦，另有3家產險共保。

據產險業者表示，旭富公司投保商業火險除了明台產險主辦之外，還有國泰產、富邦產以及新光產險等3產險公司共保，除了商業火險之外，旭富公司還有投保公共意外險以及雇主責任險等。

對於旭富承保的項目、內容以及保額等，明台產險公司表示，除非旭富公司主動說明，否則保險公司無法透露客戶承保內容。

(工商 )