時近年底，市場開始反應對2021年樂觀的看法，風險資產普遍上揚，美元一周重挫1.1％，為2018年來僅見。即使談判沒有結果與疫情仍有變數，但從美銀美林經理人調查報告可看出市場相當樂觀，近期資金則吹輪動風，疫苗消息刺激景氣循環股。

近周歐美兩大談判都沒有結果，美國國會未通過9,000億的紓困方案，僅通過短期權宜法案。而英國脫歐談判也未達成共識，英國脫歐或將成為2021年最大的意外，而疫情變化萬千，紐約封鎖陰影揮之不去。富達投信表示，時近年底交易量大減，經理人提前布局2021年看法，風險資產因此獲得資金青睞，投資人也應檢視手上部位，提前因應來年展望。

富達投信表示，近期可以觀察三焦點：一、美林經理人報告，邁入新景氣循環成市場共識。據12月美林基金經理人調查報告，隨著新冠疫苗傳出利多好消息，市場情緒再次轉為積極，經理人將資產配置轉向價值股、新興市場布局，逢高減碼手中美國、醫療保健等部位。但疫苗仍是影響未來股市走勢的最大關鍵，還需觀察疫苗是否能順利配送且大規模施打，當這些不確定性消失，投資人對於基本面的信心將逐漸主導未來整體趨勢。

焦點二：大吹輪動風，疫苗消息刺激景氣循環股─富達投信表示，成長股與價值股的輪動，參考過去100年的歷史資料，成長股僅在過去14年表現明顯優於價值股，相較於價值股在2007年以前大都強過成長股，顯示循環周期尚未走到反轉期，所以雖然價值股目前評價面較便宜，但兩者在短時間內的相對走勢未必可以見到大翻盤，短期反而應關注與疫苗好消息或經濟重回正軌有高度相關的類股，如價值股和景氣循環股。

焦點三：中國人行大撒幣支撐流動性─富達投信進一步指出，人行上周進行9,500億人民幣的中期借貸便利（MLF）操作，為連續第5個月超量淨投放，且金額創今年以來最高，此外更在12月15日加碼進行100億元逆回購操作。中國大陸疫後復甦狀況良好，中國過去數月的貨幣政策措施也較歐美鷹派。但此舉也顯示中國雖然政策較鷹派，但該支撐企業與降低資金成本時，不僅會出口支持，同時政策空間仍大，有助於穩定近期雜音頗多的債市。

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