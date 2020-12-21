小說家白先勇投身崑曲復興超過18年，2004年推出「青春版《牡丹亭》」於台北國家戲劇院世界首演，此後展開大規模的校園與國際巡演，至今持續演出將近400場，為結合兩岸三地菁英打造出的鉅大文化工程，為具有至高美學成就的崑曲回春還魂，讓超過一整個世代的人心動神搖。

《牡丹亭》是湯顯祖的代表作，創作於1598年，被譽為與同期的《羅密歐與茱麗葉》同等重要的愛情神話，故事描述大家閨秀杜麗娘和書生柳夢梅兩人超越生死的愛戀，是一齣歌頌青春、愛情與生命的經典之作。

自幼便與崑曲結下不解之緣的白先勇曾說：「崑曲無他，得一『美』字，詞藻美、舞蹈美、音樂美、人情美。」10多年前，他眼見已被聯合國教科文組織列為「人類非物質文化遺產」崑曲，仍止不住凋零與式微，演員、觀眾與演出形式都逐漸老化，遂振臂一呼、四處奔走，組成一支堅強的創作隊伍，除了敦請蘇州崑曲「傳」與「繼」字輩的資深藝師們親身傳承、培訓出一批「小蘭花班」的年輕演員之外，更積極走入校園推廣，感動了無數年輕學子，讓崑曲由內而外真正青春「還魂」，重放亮麗光采。

《牡丹還魂－白先勇與崑曲復興》紀錄了文學大師白先勇18年來推動「青春版《牡丹亭》」的追求與實踐，導演鄧勇星揉合訪談和實地取景的紀實，以及崑曲兼容戲劇、文學、歌唱、舞蹈之美學意境，呈現「一齣戲振興一個劇種」、眾志成城的精彩歷程，重新詮釋崑曲的歷史變遷與當代復興。該片將於明年1月15日在長春國賓影城、光點華山電影館上映。

(中時 )