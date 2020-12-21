中職味全龍客座教練張立帆，這次與台灣體大教授黃致豪攜手，將數據檢測分析帶進阿斯貝克青棒訓練營，球員可藉由檢測知道自己的優缺點，還可能降低受傷風險，也能從數據中挖掘到一些潛力新星。

這次4大檢測包含常見的Rapsodo（擊、投球品質檢測，轉速及球種設計） ，還有Motus（手臂疲勞、揮臂速度分析）、Top Velo（ 肩髖分離檢測器）、Pitch Ai （投球動作、各關節角度、高速攝影分析）等3大設備。

張立帆舉例，有些投手投完球後手臂都會繃直，但在這樣一次次撞擊下很容易讓手肘長骨刺，「徐若熙之前就是這樣長骨刺開刀，所以要怎麼幫助球員投球再輕鬆一點，減少他的負擔。」

張立帆解說數據。（毛琬婷攝）

引進這一系列設備、系統，最主要是要幫助球員降低受傷風險、提升投球品質，張立帆說：「像Rapsodo大家應該拍到不想拍了，但我在操作是去找出他的特色，讓他持續去增加，找出適合他的武器球。」

張立帆表示，他們是強調動力鍊發力順序，但現今很多球員為了追求更快球速，反而用違反動力鍊的方式投球，「這真的很多，所以就要拿報告給他看，告訴他可能是在哪裡的步驟不對，下次投球時嘗試體會新動作，不修正的話運動生命可能就不會太長。」

張立帆強調，修正不代表是改球員投球動作，是改變他的發力順序、時間點長跟短，他的動作都還是一樣，但我會告訴他哪個關節點要先啟動。

發力順序圖。（張立帆提供）

(中時 )