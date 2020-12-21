儘管今年球季表現不佳，並且中斷個人連續815場出賽紀錄，軟銀鷹隊「熱男」松田宣浩今（21）日仍與球團順利換約，明年的年薪和今年一樣是4億5000萬日圓，平盤作收。松田去年底與球隊簽下2年合約，明年就是合約年，如果成績未見起色，屆時球團應該就不會這麼客氣了。

松田宣浩今年出賽116場，只有13支全壘打，比去年少了17轟，打點46分則少了30分，打擊率也只有2成28，各項數據明顯下滑。且從開季就很掙扎，首轟直到第19場比賽才出現，是生涯少見的現象。

松田宣浩先前連續5年單季出賽143場全勤，今年因表現不佳，9月10日對樂天金鷲隊的比賽終於被擠出先發名單，比賽中途也未替補上陣，於是中斷從2014年8月26日起連續出賽815場的個人紀錄，相當可惜！

松田宣浩表示，對於今年的數字非常不滿意，這應該是最近8年來表現最差的一季，90支安打、13支全壘打的確太少了。過去5年他都能保持在24轟以上，今年下滑太多，因此他強調，明年球季雖然還是要快樂打球，但必須揮出更多安打和全壘打才行。

(中時 )