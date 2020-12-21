國民黨今晚在臉書粉專發布《全民護食安、拒萊豬！》活動，包括23日晚上5點半到10點舉辦「守護食安之夜」，號召眾靜坐、守夜；24日上午9點到下午5點啟動「全民繞行立法院」，由歷任黨主席陪同每小時繞行立院一次，凝聚全民力量，對蔡政府、民進黨團，發出最強烈的抗議。

國民黨歡迎大家著黑衣，到立法院群賢樓前，一同來守護全民健康！填報名表單，抽10位獲得反萊豬Ｔ： https：／／www.surveycake.com／s／gM0Na

國民黨指出，24日星期四在立法院，將要針對萊豬進口的行政命令進行表決，民進黨團極有可能動用人數優勢強渡關山，明年1月1日萊豬將進口台灣，勢必對我國的食安和養豬產業造成嚴重衝擊。面對人民的質疑，蔡政府只會查水表、用法律箝制言論自由，卻不願意給全民一個明確的說明，一個踐踏民主、忽視民意的政府，唯有勇敢的站出來，才能展現人民的意志，退回錯誤的政策！

「護食安、拒萊豬全民站出來。」國民黨公布23日晚上5點半至10點，將在立法院群賢樓 (濟南路)發起「守護食安之夜」，所有護食安、拒萊豬的好朋友，都在這裡靜坐、守夜。

24日上午9點到下午5點在立院表決當天，則會啟動「全民繞行立法院」，每小時繞行立院一次，凝聚全民的力量，對蔡政府、民進黨團，發出最強烈的抗議。希望所有好朋友都能一起加入，守護食安、守護言論自由，我們絕不能沉默。

據悉，24日繞行立法院包括多位歷任黨主席也將到場。

(中時 )