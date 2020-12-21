「Defense One」報導，五角大廈已向參謀首長聯席會議提案，讓國家安全局(NSA)與網路作戰司令部(Cybercom)分家，正式取消兩個單位主官由國安局長兼任的雙領導制，NSA局長改由文職領導。這是川普爭取連任鎩羽以來，最新一波重塑國防政策的行動。消息傳出後正反意見激盪，凸顯陸、俄駭客攻勢頻頻，如何更有效率反制駭客已成美國當務之急。

美方官員19日證實，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)已收到五角大廈提案。其將與代理防長米勒確認提案是否符合國會於2017年立下的分家規矩。不過，報導認為代理防長米勒極可能簽署此案，讓密利成為決定兩個單位命運的關鍵者。

從任務型態來看，NSA主要蒐集情報，CYBERCOM負責軍事作戰實施。由於兩者任務有重疊部分，故CYBERCOM成立支出置於NSA之下有其道理。

然隨著CYBERCOM成熟，以及自歐巴馬時期便不斷有獨立的聲音出現，國會於2017年國防政策法案列出「兄弟異爨」條款，國防部須證明該條款已獲滿足；包括獨立不損即任何組織、CYBERCOM已擁有完成任務的一切資源與命令，以及兩者具備強大的指揮、管制其下體系與過程的能力，以計畫、消除衝突與執行軍事網路作戰。

NSA在全美網路演習簡介。

不論是代理防長米勒，米勒的幕僚長顧問巴特爾(Kash Patel)，還是國防部負責情報事務的代理助理部長柯恩-華特尼克（Ezra Cohen-Watnick），都是在美總統大選後才走馬上任，卻在任期僅剩1個多月時推動政策重大改變。但一般官員卻不願意在過渡期間推動重大變革。事實上，密利2019年出席國會聽證時才表示，雙重領導制正發揮效用，應予以維持。

長期以來，NSA局長與CYBERCOM司令都由同一人擔任，目前由中曾根上將兼任。不過，爭辯兩者如何與何時分家的討論已持續數年。民主黨國會助理認為，此番川普提案若順利過關，不但是政策轉變的重大里程碑，也是川普在缺乏適當公開討論與規避法律認證下，強渡關山通過政策，這樣潛在的改變實屬「嚴峻」。

此外，此時此刻美國至少有6個聯邦機構遭受大規模網攻，國務卿蓬佩奧與總統川普分別指控幕後藏鏡人為俄國與大陸；政府還在調查有哪些數據遭竊取或外流之際，川普卻提議分家難免惹議。

匿名官員分析，分家後中曾根可能兩個官位都不保，也可能只剩1個官職；不論何者，都是懲處其無力回應近來網攻。但也有官員辯解，「米勒是為五角大廈與美國部隊未來的成功做準備」。儘管米勒座右銘是「不要造成傷害」，在部內時間也非常短，卻無懼於處理從長期來看會給部長帶來更多負擔的問題。

米勒發言人巴特勒(Dave Butler)表示密利還未正式審核與批准。迄今米勒在職務與白宮之間的分寸拿捏恰當，讓他在外界保持獨立的形象。但如果他批准提案，恐讓密利與川普的關係處於極為尷尬的窘境。

支持獨立者主張，成立於2009年的CYBERCOM早已有能力自立門戶，獨立出來也可避免其繼續吸吮情報機構的「奶水」。維持雙重領導只會讓兩者效率低落，無法快速反應網攻；但反對者認為，分家只會造成更多官僚本位主義，而且兩者之間是共生關係，很難一刀切。

民主黨籍眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）更親自致函密利與米勒，「NSA與CYBERCOMO密切交織，共想許多資源，將兩者切割恐對國安造成嚴重影響，特別是我國正面臨最具破壞性的網攻」。

(中時新聞網)