風田在舞台劇《一夜新娘》演出日本軍官。（故事工廠提供）

由譚艾珍、風田、吳定謙等人主演的故事工廠舞台劇《一夜新娘》，自2018年首演與2019年巡迴加演後，觀眾反應叫好叫座，劇團為回饋戲迷，將於2021年1月15日起在台北城市舞台深情加演四場。其中風田演活日本軍官，抖擻凜然的模樣，讓他直呼根本人差很多，他從站姿開始改變，就連走路與講話的語氣也走正經路線，與平時在各大綜藝節目上看到的他，簡直判若兩人。

風田從偶像團體在台灣廣被粉絲喜愛，後轉戰到綜藝圈擔綱主持人，幽默逗趣風格，狂圈無數粉，舞台劇《一夜新娘》是他第一次在舞台上擔任男主角角色，他開心該戲再次加演：「因為這是發生在台灣與日本之間真實故事，也希望觀眾透過劇情了解日據時代的台灣。」

風田在《一夜新娘》念念不忘遠在日本的妻子，坦言透過住在國外心情去揣摩，「尤其在疫情當下，想見家人卻見不到的心情，有點類似角色情況」。若是遇到心上人，會主動追求對方，還是默默觀察？風田的回答讓人出乎意料，他說自己一定會主動追求，直到追到為止，「我發現我被女生追的戀情都不會持久」。

受疫情影響，風田上一次回日本是今年農曆年，原先大約半年就會回日本青森探望家人的他，已經近一年沒見到家人，他說：「非常想家人，經常和媽媽通視訊通話。」也表示每天會在家族的群組聊天，分享自己的生活，「主要是確認大家都沒事」，他不希望讓父母擔心，因此每次父母問他狀況好不好，他都會回「我很好」。

戲精譚艾珍則分享，在風田排練思念遠在日本的妻小這場戲時，她過去牽著他的手，對他說：「來台灣那麼多年，想不想媽媽做的菜？」瞬間風田的眼眶都紅了，譚艾珍又問：「一個人在台灣想不想念媽媽？當你生病的時候，你一個人在這裡，沒人照顧你，你想不想媽媽？」風田立馬點頭，眼淚潸然落下，哭到鼻涕眼淚都流出來，譚艾珍提醒他要記得這個感受，「因為這位日本軍官承載的情緒，是你的千百萬倍」。

《一夜新娘》改編自名作家王瓊玲老師《一夜新娘：望風亭傳奇》，透過舞台劇的呈現臺灣人的故事、歷史與委屈，回味那一段青春光燦又殘酷戰亂的歷史歲月，購票請洽兩廳院售票系統。

(中時 )