港星張啟樂曾經是王晶導演旗下藝人，在香港拍過許多電影，這次在賀歲片《金不厭詐》中飾演一個歇斯底里的詐騙集團首腦，和應蔚民（小應）、新人曾俊耀激盪出許多火花，片中帶有廣東腔的國語，還不時穿插幾句廣東話，講得太有味道，搞到整個劇組都在學他講廣東話。

拍戲放飯，張啟樂最常跟小應一起找個安靜的地方吃便當，沒戲的時候，也會跟小應在一起聊天，設計橋段，培養默契。他透露當年在香港看《海角七號》，就覺得這個演員很厲害，後來在台灣待久了，也認識了許多玩樂團的人，才知道小應是樂團主唱，還會創作，感到十分佩服。

這次小應也寫了一首賀歲歌〈賺吧！一筆一筆呀〉，導演特別找人編舞，大家在機場拍攝跳舞的情景，引起機場的人圍觀，非常熱鬧。他笑著說，這也是他第一次在機場待這麼久的時間不是為了候機，而是為了跳舞。

而第一次在台灣拍戲，就踏上張啟樂一直想去的外島金門，讓他覺得超幸運。在金門拍攝期間，去了很多場景都引起他的好奇心，像是在一家金門高粱專賣店拍攝，老闆帶他進入私人藏酒庫參觀，還一一介紹他的珍藏，對於喜歡收集酒的張啟樂來說，簡直大開眼界。老闆看他這麼喜歡酒，還特地送他一瓶60年代出產的高粱酒作紀念，他直呼賺到了。

電影拍完回台，心情上有點不捨和空虛。昨天是冬至，香港人說冬至大過年，因為疫情，張啟樂已經快一年沒有回香港了。問他怎麼過節﹖他說一早起來看手機被湯圓洗版，趕緊去市場買湯圓回來煮，就當給自己做節。

(中時 )