醫師蘇偉碩因多次發表反萊豬言論，遭政府「查水表」，衛福部依違反《食安法》告發，引發社會譁然。資深媒體人謝寒冰則在政論節目中直言，民進黨一告，讓蘇偉碩一戰成名，讓更多人注意他真正論點，這種操作方式，只會讓中間選民更反感。

謝寒冰在政論節目《TVBS新聞大白話》中談到，說真的查水表事件爆發之前，沒有人知道他是誰，只知道是一名醫師，但對於他跟民進黨淵源都一無所知，反而民進黨一告發後，讓他一戰成名、讓更多人注意他真正論點。

謝寒冰直言，這是民進黨嚴重失策，當民進黨把一個人抹黑得太離譜，反而大家對他有點同情，造成反彈力量，今天蘇偉碩也是一樣，本來不出名，更是民進黨的隊友，結果現在不但跟他站在對立面，還抹黑對方，這種操作方式，只會讓中間選民更反感而已。

至於衛福部長陳時中今(21日)上午表示，蘇偉碩應向社會大眾說明以正視聽，若錯誤訊息能不再被廣泛傳播就不排除撤告。對此，蘇偉碩表示，自己的言論有所本，衛福部與總統蔡英文才應該為開放萊豬向國人道歉。

(中時新聞網)