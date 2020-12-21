幾名高中生在高雄家樂福鼎山店賣場內，公然就地對著貨架小便，甚至還坐在地板上抽菸。(摘自Dcard)

幾名高中生在高雄家樂福鼎山店賣場內，公然就地對著貨架小便，甚至還坐在地板上抽菸。(摘自Dcard)

有網友爆料，幾位高中屁孩竟在家樂福賣場內「隨地撇尿、抽菸」，誇張行徑引起全網撻伐，網友怒轟「哪來的猴子？」隨後網友也展開肉搜，包括兩名男高中生和錄影的女生都被起底。

網友今（21）在《Dcard》上爆料，表示在社群平台IG上看到有幾名高中生在高雄家樂福鼎山店賣場內，公然就地對著貨架小便，甚至還坐在地板上抽菸，同夥更高調PO網炫耀，過程中還充斥彼此嘻笑的聲音。

原PO直呼「超級噁心怎麼會有這種人，我還不敢相信他是我國中隔壁班同學，本來以為只是作假動作，結果看到地板那灘我直接嘔吐。沒骨頭躺在地板還抽菸，真的想打斷他鼻樑耶！還在我家旁邊我常去的家樂福，這種人真的可以去吃屎了。」

文章曝光後，屁孩的誇張行徑驚呆全網，立刻引起公憤。網友隨即也起底這幾位沒公德心的屁孩社群帳號，怒轟「好噁」、「有事嗎屁孩」、「太扯了吧...」、「真沒公德，底層垃圾」、「家樂福告起來啦！」、「好生氣，到底哪來的猴子」、「我以為只有狗才會這樣」、「有夠中二，不知道在沾沾自喜什麼」。

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幾名高中生在高雄家樂福鼎山店賣場內，公然就地對著貨架小便，甚至還坐在地板上抽菸。(摘自Dcard)

(中時新聞網)