日本政府21日通過2021年財政預算，總額近107兆日圓，刷新歷年紀錄，其中國防預算占5.3兆日圓（約新台幣1.4兆），也寫下新高。日本國防預算連9年成長，也是連7年創新高。《路透》報導指出，新預算將用來研發更先進的匿蹤戰機和遠程反艦飛彈，制衡中國軍力擴張與威脅。

日本首相菅義偉上台後，延續前首相安倍晉三的軍事擴張政策。日本政府通過下年度財政預算，其中國防開支增加1.1%，達5.3兆日圓。新預算將斥資研發新一代的F3戰鬥機，是日本30年來首次研發新戰機，目的是取代目前的F2戰機，預計2030年代中期服役。製造商是美國洛克希德馬丁與日本三菱重工。另外日本也會發展長程反艦飛彈，加強沖繩島鏈的防衛能力。

其他大型項目包括花費6.28億美元採購6架F35隱形戰機，其中兩架可垂直升降；另外日本也會為兩艘驅逐艦添置先進神盾雷達系統、配備新型防空飛彈。

此外日本會花費9億美元，增購兩艘戰艦。相較於傳統驅逐艦，可減少操作的人員，藉此解決人口老化及少子化以致於招募不易的壓力。

(中時 )