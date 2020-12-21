大陸浙江杭州一名林姓女子，看電視劇驚見拍攝的場景，竟然是自己位於寧波慈溪市價值3000萬人民幣（約新台幣1.3億元）別墅的家，氣得一狀告上法院，並求償300萬人民幣（約新台幣1300萬元）。

綜合陸媒報導，林女2014年11月在家鄉慈溪市，花了3000萬（人民幣，下同）買下一棟820平方公尺的豪華別墅，但後來一直住在杭州，於是2015年11月將別墅委託物管公司管理，未料去年9月看電視劇《我和我的兒女們》時，看到劇中的場景，竟然是自己的別墅，當時女主角躺在她臥房的床上，男主角則坐在客廳沙發上，屋內多達60多處成了劇中鏡頭。

林女氣的找物管公司理論，但對方卻否認將別墅借給劇組，回到別墅查看後發現，屋內多處設施受損，當氣得一口氣告了電視劇出品公司、播放平台與物管公司。

今年3月一審開庭，林女得知另一部電視劇《大約是愛》，也進入她的別墅拍攝，再追加告了這部電視劇出品公司。本月15日再次開庭，2個電視劇的出品公司，一致表示都是經過物管公司同意才入內拍片。

林女認為，別墅屬於私人住宅，未經過產權人同意拍攝並播出，無疑侵犯隱私權，因而向所有被告求償200萬元，以及物品、裝修損失35萬元，還有場地使用費46萬元。

(中時新聞網)