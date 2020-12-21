醫師蘇偉碩因多次發表反萊豬言論，遭政府「查水表」，被衛福部依違反《食安法》告發，衛福部長陳時中更表示，蘇應向社會大眾說明以正視聽。對此，前立委沈富雄直言，衛福部攻擊蘇偉碩的原因，是要把萊豬被汙名化這件事情怪罪到他頭上；台北市議員王世堅也砲轟，不能用司法去定論學術研究。

對於蘇偉碩曾說「萊劑比搖頭丸毒250倍」，遭到衛福部砲轟後更正，沈富雄21日在政論節目《平論無雙》中表示，衛福部或者是這個政府看蘇偉碩不順眼，不是只有這件事情。他指出，萊豬被汙名化了，而這個責任其實很多人都有份，「恐怕包括我們都有份」，但政府把這些通通怪罪蘇醫師，「所以不是只有0.25的問題」。

王世堅則認為，國際期刊、醫學理論上在談的，大家派別不同、做不同的實驗，沒辦法用司法去定論，應該是用學術探討、公聽會，各門各派拿出來談，不可以做固定的宣傳。

對此，沈富雄則說，「食藥署有講，談都談過，講輸他，食藥署說，我講輸他，還讓他還一直講，就只能用司法壓」。

接著，王世堅又以感冒藥為例說明萊豬被汙名化，但卻不小心講錯，稱感冒藥中有K他命成分，沈富雄則糾正他，是含有類安非他命成分，而後來王世堅也意識到並坦承自己口誤。

(中時新聞網)