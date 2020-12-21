台灣長年推行本土語言課程，但要讓學童了解本土語言為何重要，並非易事。動畫導演王登鈺以孩童眼光，攜手人權博物館推出動畫短片《浩浩的台語課》，昨(21)日於Youtube首映。從小學生浩浩的台語學習之路，道出台灣多元族群下的語言環境，倡導語言平權。

王登鈺表示，浩浩的原型來自於動畫製片的姪子，「他想選一些看似輕鬆的社團，就報名台語社，殊不知整個社團只有他一個人，他理所當然就成社長兼社員。我們覺得很有趣，借用他的經歷，打造出一位誤打誤撞進入台語社的小學生。」

動畫中，浩浩不只成為台語社唯一的社員，還在社團指導老師要求下，被賦予為校參加台語演講比賽的重責大任。不會說台語的浩浩，回家急得向家長哀求替他到校說情。孩子「不會說台語」的煩惱，卻也意外勾起大人們對語言學習的回憶，如爺爺為何熟練台語、日語，卻偏偏國語不好，父親又為何講一口「台灣國語」，原來都其來有自。

台東大學教授張學謙表示，動畫利用三代家庭呈現台灣母語流失現象。有一個有趣的說法叫作「轉頭症」，大人回頭，看到小孩會自動切換國語，看到別人，又會以不同語言應對，但也就是如此，台灣才會漸漸流失語言。

王登鈺表示，不使用語言的前提，來自於對語言的心態，「不敢使用某種語言，是因在觀念上將不同語言視為不平等。影片要說的，不是只有找回台語，而是要將不歧視其他語言的觀念深植人心。台灣族群多元，有各種語言，包含客語、原住民語還有新住民語，當大家自然地說，歧視就漸漸不會存在。」

(中時 )