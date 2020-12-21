中國人民銀行官網21日公布，人行黨委書記郭樹清18日主持召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，並部署2021年工作重點。人行稱，穩健貨幣政策要合理適度，同時也點名金融科技需依法發展，堅決反對壟斷行為。

人行公布的新聞稿稱，會議強調，2021年要著重抓好4項工作任務：一是穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度。要完善貨幣供應調控機制，保持宏觀槓桿率基本穩定，處理好恢復經濟和防範風險的關係。持續深化利率和匯率市場化改革，引導市場利率圍繞央行政策利率中樞運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

二是進一步加大對重點領域和薄弱環節的金融支持。做好穩企業保就業紓困政策的適當接續，繼續支持民營小微企業發展。用好再貸款再貼現政策，引導金融機構加大對科技創新、綠色發展、製造業等領域的信貸投放。

三是持續防範化解金融風險。鞏固拓展防範化解重大金融風險攻堅戰成果，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，壓實中小銀行風險處置責任。加快完善宏觀審慎政策框架。支持金融科技依法規範發展，堅決反對壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張。

四是深化金融供給側結構性改革。支持中小銀行多渠道補充資本金，深化債券市場改革，完善債券市場法制，夯實信用基礎，嚴肅市場紀律。穩步擴大金融雙向開放，推動已宣布金融開放措施切實落地，穩慎推進人民幣國際化。

(工商 )