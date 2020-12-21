交通部民航局今（21）日舉辦「2020遙控無人機前瞻視野研討會」，受邀參加的雷虎科技（8033），在會場展示新一代CX180與T250中繼無人機，交通部長林佳龍嘉許雷虎無人機團隊，能為國家在天災、地震與火災等緊急環境，提供緊急通訊的重大難題。

雷虎科技董事長陳冠如表示，所謂的緊急通訊，指的是雷虎科技與中華電信（2412）合作的「防救災行動通訊空中基地台」。該基地台由中華電信衛星移動車與雷虎科技無人機CX180與T150共同組的防救災設備平台，領先全球業界推出無人機基地台與無人機中繼基地台（Repeater/Relay）的解決方案。

陳冠如強調，「防救災行動通訊空中基地台」主要用於緊急救難通訊需求，當地面基地台受到天災、地震、火災…等電力損毀，造成通訊信號中斷，中華電信衛星移動車於災難現場就位後，無人機酬載基地台快速升空，提供災區緊急通訊復原，讓災區民眾得以和外界連絡，降低災害產生之心理恐慌；而救災指揮中心有效掌握情資，派遣適當的救援行動。

陳冠如進一步表示，雷虎近期陸續參加政府各項演練與展示，期望能盡企業對社會責任，為國家在緊急通訊提出重要解決方法。

(工商 )