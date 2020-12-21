「西門PLAY樂購町」20日舉辦《PLAY NOW音樂演唱會 EP1 青春搖擺》，由麋先生、美秀集團、旺福、鹿衍人、魏嘉瑩接力熱唱，讓西門六號出口廣場擠爆人潮，每組歌手也不約而同提到，對西門町的印象，就是讀書時追的《西街少年》，更覺得西門町是台北、甚至全台灣最好玩的地方，旺福說：「最愛來西門町吃老黃燉肉飯跟天天利！」引起台下歡呼。

旺福表示對西門的兒時記憶就是「阿宗推著麵線車在路上走！」跟西門的連結深到在此住了14年，還在西門町很多地方擺過地攤，可說是昨演唱會的「西門擔當」，非常在地！鹿衍人表示西門充滿年輕、青春的氣氛，還有街頭感十足！魏嘉瑩和麋先生都不是台北人，但來自台中的魏嘉瑩說高中時第一次來，就哇的一聲驚喜：「這裡怎麼那麼大！」她覺得西門滿熱鬧、很有活力，和台中一中街和逢甲夜市感覺很不同，「這裡比較像日本！」麋先生則跟美秀集團異口同聲表示，對西門町的第一印象就是《西街少年》，麋先生說：「當時戲裡的髮型很流行！」美秀集團則說當時幾乎每天都會來，笑稱現在累了、沒體力，「但西門是全台北最好玩的地方！」

旺福參加「西門PLAY樂購町」演出。（台北市商業處提供）

美秀集團和麋先生也跟西門淵源深，美秀集團說前不久在龍山寺表演完，徒步走過來西門打電動。甚至因為有團員沒有看過U2 MTV，趁演出空擋，在西門店初體驗，但笑說當時看到看一部大爛片，看到全部人都睡著。此外美秀集團喜歡來西門町逛街、打太鼓、看電影，甚至大讚半夜來看漫畫便宜！麋先生則連結更深，曾考街頭藝人，在西門町嘗試表演過一次，但讚西門是一級戰區，「真的不容易，大家器材、設備都很好！競爭超激烈！」。此外，麋先生近期曾在西門六號出口拍MV，他們難掩興奮對著台下粉絲說：「上次我們就在這拍《廢廢》MV，今天上台唱這歌感覺很特別！算正式回到原地唱給大家聽！」讓粉絲尖叫不已。

此外，明年1/30 高爾宣、婁峻碩、陳零九、呂士軒、陳忻玥、王艷薇等也將強勢登台，high爆西門町！另於1/2起舉辦多場粉絲見面簽唱會，由告五人、朱俐靜、蔡黃汝，及Youtuber黃氏兄弟等藝人領軍，讓偶像現身西門町。

(中時 )