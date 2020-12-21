全球最大的軍事公司洛克希德馬丁(Lockheed-Martin)集團宣布，將以每股56美元的現金價格，收購艾羅噴射-洛克達(Aerojet Rocketdyne Holdings，Inc)，這是一間負責研發火箭引擎與高超音速衝壓引擎的公司，最近他們剛完成高超音速超燃沖壓引擎的推力記錄，因此洛馬公司大動作收購，必有強化高超音速科技部門的用意。

防衛世界(Defense World)報導，洛馬公司首席執行長詹姆斯·泰克萊特(James Taiclet)說：「收購艾羅噴射，將可加強公司的國防工業技術領域，並可為我們的客戶和美國納稅人降低成本。」

艾羅噴射雖然國際知名度不高，但是在國防與太空產業，是知名的航太與國防火箭發動機製造商，有5000名員工、15個營運基地，主要是製作火箭推進引擎與飛彈引擎還有太空業務。2019年的年收入約為20億美元。

洛馬公司最近將要進行第六次高超音速打擊武器(ARRW,AGM-183A)，這是一種預計最高極速可達到20馬赫的高超音速飛彈，艾羅噴射公司就是負責該型武器的火箭引擎噴射段。

除此之外，洛馬公司正在秘密研發的SR-72「黑鳥之子」高超音速戰略飛機，最重要的「超燃衝壓式推進引擎」，也是由艾羅噴射所研發，而且最近傳來好消息。

美國空軍研究實驗室（AFRL）最近表示，過去一年多的超燃衝壓引擎測試，在各種高超音速飛行條件下，艾羅噴射的引擎產生了13,000磅的推力，並可以持續燃燒1個多小時，這非常了不起。

(中時新聞網)