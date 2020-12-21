葉星辰為宣傳新戲受訪。（LiTV、東森戲劇提供）

葉星辰為宣傳新戲受訪。（LiTV、東森戲劇提供）

葉星辰、胡宇威為宣傳新戲受訪。（LiTV、東森戲劇提供）

葉星辰與胡宇威、路斯明、黃薇渟等人主演的東森律政職人劇《王牌辯護人》正在熱播，她劇中飾演熱血學習律師，被問私下也是個正義感十足的人嗎？有無做過見義勇為、幫助弱勢的事？葉星辰秒回：「其實那天記者會結束後，我跟朋友小聚了一晚，走路回家時，發現家附近的美甲小店鐵門拉開，而且玻璃門還開著，我心想已經深夜11點了，加上裡面很暗似乎沒有人，心裡開始產生狐疑，立刻打了招牌上的電話，確認不是店家開的門後，我就又火速報警請警察來處理！雖然後續我不知道是不是真的遭竊，但覺得好像做了件好事」。

葉星辰表示，當下並沒有害怕，反而是更擔心店家是否損失，「若真遭竊，他們辛苦經營的心血都會破滅，想到這，就沒有什麼害怕的了！」

葉星辰劇中是「武打擔當」，她雖然嬌小纖瘦，首次演出便身手矯健恰如其分，一個俐落的過肩摔便把大塊頭壞人壓到在地，在接受LiTV線上影視訪問時，她開心表示：「雖然過程中難免青一塊、紫一塊痠痛不已，但真的是超感謝武術指導老師教得好！看來我有機會拓寬領域，朝武打演員之路邁進！」

她的上一部作品《男神時代》是擔任作家謝佳見的助理，這次《王牌辯護人》則是變身律師胡宇威的助理，覺得當誰的助理較辛苦？「這兩個主子都很讓人操心啊！《王牌辯護人》裡，田雨昕一方面是學習律師，也要幫助查案還身兼保鑣，比過去《男神時代》明天愛是作家助理還忙碌非常多，而且具有危險性。但其實不管是什麼職業的助理，我都覺得很辛苦，因為不管主子有什麼任務，身為助理的我們都要使命必達！」

為了演出這部律政類戲劇，葉星辰除了努力了解劇中法條，也觀賞了幾部相關戲劇做為學習養分，「印象最深就是看了日劇《不敗律師事務所V（Legal V）》，我覺得女主角米倉涼子戲裡個性有點像女版麥大奇（胡宇威角色），是個被取消資格的女律師和一個經營上快倒的小律所的故事，透過每個案件發生，堆疊出在法律前真正公義的價值，還有這部劇的日式幽默手法，我也很喜歡」。

(中時 )