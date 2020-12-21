牙醫出身的日本女星西原愛夏以高顏值、一雙逆天長腿和傲人F罩杯，而讓她擁「最美牙醫」封號，親民的西原愛夏平時就樂於分享生活日常，而這周五就是聖誕節，西原愛夏也辣穿細肩帶深V聖誕裝，不只應景又讓網友眼睛大吃冰淇淋。

25歲西原愛夏總不吝嗇解放好身材，她每回放送辣照，就性感指數爆表，而西原愛夏今（21日）下午則在IG曬出應景的聖誕裝辣照，只見她頭帶聖誕帽，身穿繞脖細肩帶、豪開深V的紅色聖誕裝，儘管西原愛夏胸前有白色羽毛遮擋，但仍藏不住她傲人F級巨胸，西原愛夏的傲人上圍呼之欲出，深邃事業線超養眼。

西原愛夏辣扮「聖誕少女」，好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，西原愛夏獲得網狂讚：「超性感」、「可愛的聖誕老人」、「超可愛，而且太性感了」、「聖誕老人太可愛了 給我禮物」。

其實，西原愛夏是牙醫出身，擁亮麗外型的她，當年在街上被星探挖掘，而開啟她的演藝之路，西原愛夏出道後開始演戲、參與電影演出，以及發行寫真集，親民的她，也因此累積超高人氣。

(中時新聞網)