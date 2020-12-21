台商資金回流，大手筆買地、買房、買豪車！總噸位5萬6,164噸級的翠莎號汽車船，今（21）日載運總市值近百億、總數量高達3,000輛的最新款賓士、BMW、Mini Cooper等進口豪華汽車抵達台中港，碼頭呈現一片壯觀的車海，締造台中港開港44年以來、單航次進口車數及總價值最高雙紀錄！

台中港務分公司表示，台中港占盡地利之便，國內進口豪車大都從台中港卸貨。翠莎號汽車船今日載運包括賓士1,513輛、BMW1,326輛、Mini Cooper158輛等近3,000輛進口豪車，估計總市值高達99億元，進口關稅加奢侈稅，估貢獻國庫逾40.5億元，同樣締造台中港開港以來最高紀錄！

關務署台中關表示，台中港2020年1月至今（12/21）日止，累計進口汽車已達39,635輛，總市值達1,307.9億元，預估為國庫挹注約535億元的進口關稅。

全球各國受到疫情影響，今年3月進口車廠紛紛停產，直到6月疫情趨緩才又開始趕工生產，自8月以來，台中港單月平均有5輛汽車船頻繁進出台中港。

而挪威籍翠莎號汽車船原定19日上午抵達台中港卸貨，但受到強勁東北季風影響，滯留台中港外海，在外海繞行或慢車點漂方式，靜候風浪轉小才能進港，直到21日早上7點靠泊台中港8A碼頭，隨後進行卸貨工作。

代理船務的顗泰企業表示，今年初單月平均進口1,800輛汽車到台中港，而台中港單航次最高汽車載運紀錄，是今年8/25挪威籍運輸者號汽車船，一共載運2,646輛進口豪車；今早抵港的挪威籍翠莎號汽車船，則是載運賓士1,513輛、BMW1,326輛、mini cooper158輛，以及挖土機1輛、露營車2輛、加上配件114件，總計3,114輛（件），創台中港開港44年來單航次車數最高載運紀錄。

(工商 )