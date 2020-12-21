由於人稱「蔣爸」的台積電前營運長蔣尚義，將於明年元旦回鍋中芯擔任國際副董事長，但現任聯合首席執行長梁孟松卻認為不被尊重，憤而辭職。陸媒指出，縱觀梁孟松入職中芯3年多，有業界人士及內部員工透露，梁孟松在任期間非常希望從文化上塑造公司，他的管理風格是完全標準化的、準軍事化，或許是有意將台積電的文化引入中芯國際。

根據大陸《經濟觀察報》報導，梁孟松於2017年10月任職中芯國際，與原CEO趙海軍共同作為聯合CEO，並兼執行董事。這已經是中芯國際的第四任CEO。而他入職的3年多，是最近10年來，中芯國際外部干擾最多、技術壓力最大的階段，面臨大客戶華為無法交易、供貨商加大斷供力度等情況。他最突出的貢獻是，在短短2年時間攻克了14奈米晶片，並將技術推向了更先進的7奈米節點。

從梁孟松的辭職信的內容來看，他稱7奈米技術已經完成開發，28奈米、14奈米、12奈米及n+1技術均進入規模量產。上述幾類技術都屬於晶片的先進工藝節點，若下一步7奈米實現量產，將有可能幫助手機主晶片實現國產化，解決華為手機「斷芯」的問題。他在信中還提到，「這些成果是由我帶領的2000多位工程師，日以繼夜、賣命拼搏得來的」。

報導指出，梁孟松畢業於加州大學伯克萊分校電機工程及計算機科學系，在進入中芯國際之前，他曾在台積電研發部門任職17年，戰功赫赫，業內人對他多半是「技術過硬」及「學霸」的印像。一名中芯國際員工表示，日常工作中，梁孟松和基層工程師接觸並不多，他上任後對公司結構進行了一次大的梳理，同時還引入了部分台灣的技術人員。

這名員工表示，相比上任CEO，梁孟松非常重視研發，相對提高了公司對技術的重視程度。他任職期間，14奈米、7奈米先進項目研發部門的工作節奏一度非常緊張，這些項目的工程師，常有夜裡2、3點被叫起來去公司的經歷。2018年，梁孟松召開了多次溝通會，類似動員大會，至2019年類似的溝通會數量更加頻繁。另一位從事先進製程項目的中芯國際員工也表示，自2019年第2季度，工作壓力開始明顯增加。

梁孟松上任後，曾召開7奈米動員會。在技術規劃上，梁孟松以14奈米節點為「n」，還規劃了「n+1」等項目，選取介於14奈米-7奈米之間的工藝節點，在他看來，這既符合先進晶片的技術性能，又能在一定程度上與台積電形成差異化。今年9月15日華為被「斷芯」，中芯的情形更是進入了緊張時刻。

報導並提到，業內人對梁孟松的印像是，身上帶有台企的管理風格。多位接近中芯國際的人士認為，梁孟松在任期間非常希望從文化上塑造公司；一位員工表示，梁孟松曾在開大會時說，和台積電、三星相比，中芯國際缺少自己的公司文化；一位曾任職中芯國際的代工企業人士指出，晶片製造的過程是完全標準化的、準軍事化的管理風格，也是代工廠普遍文化，尤以台積電為主，梁孟松或許有意將台積電的文化引入中芯國際。

而上述中芯國際員工認為，梁孟松帶有一種軍事化的管理風格，他任職期間，中芯最突出的文化是講規矩、高度規格化，讓業務上的每個問題都有嚴密的處理流程。他說，目前公司很多中層領導常常早上8點到公司，晚上11點下班，他們對下屬也作出同樣的要求。而這樣的中層領導往往很受大家尊敬，而這種文化氛圍還有進一步擴大的趨勢。

不過，隨著項目深入，規矩也滲透到了業務以外，這名員工也補充，包括部門上班的平均時間、出門次數、抽煙次數，以及窗簾拉開和關閉時間。上述曾任職中芯國際的代工企業人士稱，除了廠務方面，對於工藝研發這樣的創造性工作，應該給予更為寬鬆的工作氛圍，避免扼殺員工創造力與參與感。綜合上述兩位員工說法，相比高強度工作、高度規格化的管理，公司的待遇在最近三年裡沒有太大的改善。

此外，從待遇來看，在中芯國際，員工可以租住低價公寓、小孩可以去上自建的民辦學校和幼兒園，在上海來看是不錯的；但上述員工稱，待遇上和台積電相比是不足的，員工薪酬普遍按照等級劃分，每年僅調薪一次。

(中時新聞網)