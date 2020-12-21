在每年中華職棒賽季結束後，富邦運動場館會在新莊球場規劃一系列的基層棒球訓練營，邀請新北市三級棒球隊參加研習，讓基層球員與教練們實際體驗職業規格的新莊棒球場，並由具職棒經歷的講師與基層球員及教練面對面交流。

今年是富邦運動場館連續第三年舉辦基層棒球訓練營，由前職棒選手林家緯練擔任講師，邀請新北市新泰國中與二重國中等11支青少棒球隊至新莊棒球場進行實戰投打訓練(Live BP)，讓小選手們可以藉由這項訓練，模擬比賽時在投球、打擊與守備上會面臨的各種狀況與戰術。

林家緯表示：「從2018守備營、2019跑壘營到今年的實戰投打訓練營，除了希望提供新北市三級棒球隊最新的知識與支援，也透過教練們的反饋得到基層的經驗，之後將結合彼此的心得，強化現有的訓練系統來提升基層棒球的競爭力。」

未來富邦也將繼續向下扎根，持續強化職業球團與三級棒球隊的結合，帶動新北市棒球運動的整體發展。

(中時 )