韓國美聲男團BTOB出道8年，成員鎰勳21日被爆慣性吸毒，更被指為了躲避警方調查，才在今年5月突然入伍，對此，所屬經紀公司表示不知情，而稍早鎰勳本人親自認了吸毒事實。

據韓媒《Dispatch》報導，鎰勳認了呼麻一事，但否認為了躲避追查而入伍，稱當兵只是按照法律程序，因為是公益勤務員（類似替代役），所以完全不是逃避性入伍，並表示：「正在反省當中，對團體（BTOB）造成傷害感到很抱歉。」而他所屬經紀公司CUBE娛樂也發聲明證實，鎰勳目前正在接受調查。

鎰勳稱只是按規定入伍，絕不是為了逃避調查。（圖／翻攝自IG）

據悉，鎰勳去年7月和10月就曾接受兩次以上的涉毒嫌疑調查，並在團體活動期間數次吸食大麻，如今坦言呼麻，讓不少粉絲震驚又寒心。

另據韓媒《Channel A》報導，警方確認鎰勳從4、5年前開始就多次吸食大麻，大麻來源則是從熟識的朋友取得的，警方更稱鎰勳為了躲避追查，還使用虛擬貨幣購買毒品，先匯現金給第三方，再由第三方換成虛擬貨幣給販毒者。

鎰勳在BTOB裡是饒舌擔當兼創作首腦，2018年曾岀過個人專輯，也是BTOB中第一位以Solo歌手身分出道的成員，之前大紅、引發許多歌手模仿的《可愛頌》就是由鎰勳原創，他在今年5月28日正式入伍，預計2022年2月27日退伍。

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(中時新聞網)