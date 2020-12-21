醫師蘇偉碩因多次發表反萊豬言論，遭政府「查水表」，衛福部依違反《食安法》告發。今(21)日上午衛福部長陳時中赴立法院備詢時，面對藍委蔣萬安不斷追問，終於坦承告發蘇偉碩是他的決定。對此，台北市議員羅智強則對陳食中嗆聲，不當部長當廠公，是不是吃飽了撐著？

對此，羅智強今在臉書上表示，「不當部長當廠公，陳時中吃飽了撐著？」同時，對於陳時中說，蘇偉碩遭查水表，「應該是他」決定要告的，羅智強指出，眼見疫情再度襲來，陳時中卻嫌不夠忙，當起抓耙仔去查蘇偉碩。

羅智強認為，雖然陳時中防疫成績不錯，但在食安議題上卻一路護航萊豬，比起蘇偉碩醫師長達10年反萊劑的風骨，陳時中的骨頭軟的令人搖頭，防疫才是正業，「陳時中好好的當個防疫部長，別去搶NCC、促轉會的廠公缺，很難嗎？」

網友們也留言回應，「台灣防疫做得好，不是陳時中一人的功勞好嗎，如果沒有全民的配合，台灣防疫會做得好嗎」、「沒辦法，上了神壇就以為自己十項全能」、「只是一個牙醫就可以當部長，不專業又不老實，還要去告一個專業又老實的人，什麼東東」。

(中時新聞網)