日本職棒著名的矮個子強投美馬學（169公分），去年行使自由球員（FA）權利從樂天金鷲隊轉戰羅德海洋隊，今年年薪維持6500萬日圓。本球季他投出10勝4敗、自責分率3.95的成績，是球隊的勝投、自責分率雙冠王，今（21）日獲得加薪5500萬日圓、調幅85％，明年薪資1億2000萬日圓，終於躋身「億圓男」行列。

美馬學開心表示，「我並不是為了薪水才行使FA轉隊，但看到明年的薪水破億，還是覺得很高興，沒想到能賺這麼多錢。」美馬在2017年曾拿下11勝8敗、自責分率3.26的佳績，今年是生涯第二次拿到兩位數勝投，幫助羅德隊取得太平洋聯盟第2名，打進季後賽，雖然後來遭到軟銀鷹隊淘汰，但整季的貢獻仍然十分卓著。

羅德對美馬學相當禮遇，今年原本確定由他擔任開幕戰先發投手，他也欣然接受。不過球季卻因新冠肺炎疫情延後3個開打，加上自己不慎受傷，以致未能如願。

如今美馬學獲得大幅加薪的肯定，不禁信心大增，他說可以感受到隊上王牌投手石川步的實力，也很願意和其他投手一起良性競爭，爭取明年開幕戰先發投手的榮耀。

(中時 )