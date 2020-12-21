五股鐵皮屋工廠火警 延燒隔壁3廠房 21:412020/12/21 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市五股區中直路某鐵皮屋工廠今（21日）晚間8時許傳出火警，火勢由鐵皮屋內往外延燒。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股區中直路某鐵皮屋工廠今（21日）晚間8時許傳出火警，火勢由鐵皮屋內往外延燒，由於屋內堆放不少易燃物品，火勢燃燒猛烈，濃煙直竄天際，消防局獲報派遣15分隊前往現場搶救，暫無人員受困，仍持續滅火中。 據悉，起火鐵皮工廠為某工程行，屋內堆放有大量可燃物品，火勢燃燒相當猛烈，甚至延燒至隔壁3廠房，所幸暫時無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。 新北市五股區中直路某鐵皮屋工廠今（21日）晚間8時許傳出火警，火勢由鐵皮屋內往外延燒。（翻攝） 糾纏人妻猛借錢 通緝犯夫不爽押白目男山區拘禁獲救 新北男坐家中被巨石狠砸！住家、車輛嚴重變形 (中時 ) #鐵皮屋 #火勢 #易燃物品 #直路 #工廠火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞芳巨石砸中住家 屋主肋骨骨折送醫救治 20:502020/12/21 社會 智慧工廠 工研院辦實作班 04:102020/12/21 產業特刊 新北市府強制拆除4件違建 收費超過百萬 19:422020/12/21 生活 旭富大火連環燒 鄭文燦今至現場 11:272020/12/21 社會 旭富製藥大火止不住 延燒桃園紙廠與東陽精密 15:182020/12/20 社會 旭富大火狂燒 90％灼傷移工今晨5時宣告不治 07:262020/12/21 社會 鐵皮屋搭建新城黨部 江啟臣：國民黨要「接地氣」 14:062020/12/20 政治 看屋筆記：永和廣宇晴朗2(個案＋價格分析) 11:192020/12/21 建案開箱-新北 違飛直升機捐虎尾科大 飛機系師生喜迎耶誕禮物 15:132020/12/21 寶島 爆炸害鄰近工廠損失10億 旭富僅願賠3千萬被嗆翻 17:152020/12/21 社會 影》用水塔裝1000公升柴油滑落 女騎士瞬間慘濕身 11:592020/12/21 社會 社會熱門新聞 中市警酒駕執法奏功 酒駕死傷年驟減34％ - 社會 熱褲辣妹摔車 騎士幫嫩臀擦藥影片爆紅 網笑：臉夠正加美腿 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 情侶車禍雙亡 駕駛坦承趕時間開80公里 - 社會 老司機跪地痛哭！擊垮pornhub的記者 盯上xvideos了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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