新北市五股區中直路某鐵皮屋工廠今（21日）晚間8時許傳出火警，火勢由鐵皮屋內往外延燒，由於屋內堆放不少易燃物品，火勢燃燒猛烈，濃煙直竄天際，消防局獲報派遣15分隊前往現場搶救，暫無人員受困，仍持續滅火中。

據悉，起火鐵皮工廠為某工程行，屋內堆放有大量可燃物品，火勢燃燒相當猛烈，甚至延燒至隔壁3廠房，所幸暫時無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

新北市五股區中直路某鐵皮屋工廠今（21日）晚間8時許傳出火警，火勢由鐵皮屋內往外延燒。（翻攝）

(中時 )