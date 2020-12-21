成立10年、第7度參加諸羅山盃，NBA港湖社區紅拿到最具代表性的一場勝利，分組預賽遭遇校隊強敵新北大豐悍將，不但在6局下追平比數逼出PK加班，最後延長賽第7局以2比1氣走對手，上演社區球隊奇蹟。

NBA港湖社區紅前5局只打了16個人次，僅有一人安打上壘，不過6局下的最後反撲機會，他們不願以0比1吞敗，第9棒的曾奎碩在一出局後安打上壘，並靠著守備失誤得到追平分。

7局上NBA港湖社區紅守住無人出局、滿壘的突破僵局制，下個半局首名打者陳塏晏敲出一壘方向滾地球，一壘手接到球之後忘記要先阻擋本壘進分，第二動作再回傳已經來不及，讓NBA港湖社區紅成功跑回再見分。

NBA港湖社區紅先發投手黃楷倫先發6局，不僅投了82球，還只讓大豐主將們敲出一支安打、送出5次三振，是贏球的大功臣，總教練陳凱文表示，「他4年級進來我們這裡，隨著年紀增長表現越來越好，是很穩定的投手，最快球速可到110公里。」

因為局數限制無法在延長賽繼續登板，但生涯首度投滿6局的黃楷倫依舊直呼「爽」，此役他自評95分，唯一不滿意的地方，在於5局上自己傳球失誤丟掉分數，教練透露當下一度想換投，卻被企圖心旺盛的他回絕，黃楷倫回應，「失分是自己造成的，所以想要自己投完。」

棒籃雙棲的黃楷倫其實是南湖國小籃球校隊，星期一到五都在學校打籃球，星期六再到社區打棒球，連這次比賽，他也是昨天晚上才自行南下嘉義和隊友們會合，因為白天正和學校出征永慶盃籃球賽，一路奪到季軍。

黃楷倫表示從小喜歡球類運動，除了棒籃之外，還打桌球、羽球，但他最早接觸的是棒球、最喜歡的也是棒球，「2年級就開始棒球訓練，棒球比較有趣、多樣化，規則也比較複雜。」

(中時 )