大陸一名51歲的張姓女子雖已年過半百，但身材玲瓏有致，皮膚白皙細膩，配上一頭披肩秀髮，堪稱十足的美魔女。奇怪的是，張女婚後始終無法懷孕，這輩子也從未經歷月經，她仍不以為意，直到近日才因「盆腔包塊」就醫治療；不料醫生檢查後，赫然發現病患體內沒有子宮，還藏著一顆睪丸，顯示「她」其實是男性。

《瀟湘晨報》報導，張女丈夫對妻子呵護有加，近日他陪同女方到醫院接受婦科檢查，因發現盆腔包塊被要求動手術。在詢問病史的過程中，醫生得知張女從未有過月經來潮，也沒有生育過小孩，經過超音波檢查，赫然驚覺患者體內不存在子宮，懷疑她罹患雄激素不敏感綜合症，檢測染色體後確定張女其實是男性。

醫生解釋，雄激素不敏感綜合症的患者在胚胎期時，就因基因問題導致雄激素受體的不敏感或者缺失，使本應發育的男性內外生殖系統中斷，而睪丸本身分泌的苗勒氏管抑制因子，又中斷了女性內生殖系統的發展通道，同時睪丸分泌的雄激素會轉化為雌激素，刺激患者第二性徵的發育，通常很難被發現。

經過詳細檢查，張女被確診為右側睪丸異位，為了防止睪丸在體內產生病變，隨後接受了睪丸切除手術，目前術後恢復良好，身體其它機能以及壽命也不會受到影響。醫生提醒，雄激素不敏感綜合症患者近年有逐漸增加的趨勢，若女孩超過15歲還沒有來過初經，父母一定要及時帶孩子就醫，及早排除問題。

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(中時新聞網)