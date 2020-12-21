現年71歲的奧斯卡影后梅莉史翠普(Meryl Streep)，演出過無數膾炙人口的經典電影，時至今日，她仍有兩部新作品在影音串流平台上映；為了宣傳電影，她也接受美國深夜脫口秀節目主持人史蒂芬．荷伯 (Stephen Colbert)的訪問；訪問中，梅莉史翠普更當場一字不差背誦起唐詩，讓人十分驚訝。

9年前，梅莉史翠普曾受邀前往北京進行文化交流，當時她與國際知名大提琴家馬友友合作，在琴聲的伴奏下，她以中、英文朗誦王維的《鹿柴》，而後與美國前總統歐巴馬見面時，也曾朗讀給他聽。

梅莉史翠普應主持人要求，現場朗頌起唐詩 (圖/ 翻攝自YouTube/ The Late Show with Stephen Colbert)

9年後，當主持人史蒂芬．荷伯臨時要求梅莉史翠普能否再次背誦時，她竟能一字不漏的背出「空山不見人，但聞人語響，返景入森林，復照青苔上」；雖然咬字、發音不是非常標準，但已讓許多人震驚不已。

梅莉史翠普也謙虛的說：「地球上有5分之一的人口是華人，他們也許會發現我剛唸得有多可怕」；這段影片上傳後，立刻引起一陣瘋傳，網友們紛紛認為梅莉史翠普的記憶力實在驚人，竟然在9年後還能一字不差的背誦出這首唐詩，實在讓人佩服。

朗誦約在4：45處 (影片來自YouTube，如被移除請見諒)

(中時新聞網)