新北市正義國小棒球隊成軍第5年，在愛棒球的校長朱富榮帶隊之下，參與諸羅山盃的成績逐年進步，今年高、低年級組雙雙晉級淘汰賽，盼再將隊史最佳成績往前突破。

正義去年在諸羅山盃低年級組打進8強，同批選手今年挑戰高年級組，今天連續擊敗NBA港湖社區藍及宜蘭大同，單日兩勝晉級64強淘汰賽；低年級組同樣打下2連勝佳績，挺進20強淘汰排名賽。

去年正義在高年級組預賽以1分差敗給宜蘭大同，今年兩隊狹路相逢，正義靠著陳冠亨完投4局無失分，加上第4棒張宇翔單場揮雙安，終場以2：0勝出復仇。陳冠亨透露，自己賽前做操時才知道要先發，心裡就想著「要幫學長贏回來。」

陳冠亨從2年級加入球隊，連4年參與諸羅山盃，但直到今年升上6年級才開始當投手，他也透露，這是自己最喜歡的角色，「因為當投手會有主宰全場的感覺。」

全隊今天共敲出3支安打，其中捕手張宇翔就貢獻2安，包括一支二壘打，也是贏球的關鍵人物之一。張宇翔除了能捕、能投也能守內野，而他透露，自己最喜歡的還是捕手，「因為接到球的聲音很大，會很有成就感。」打擊則是自己的優勢，揮棒速度快。

談起自己的偶像，兩名小球員不約而同地點名中信兄弟王威晨，陳冠亨說：「因為他很帥、安打率很高、守備也很好。」張宇翔則提到：「因為他腳程很快，每次上場都安打，想跟他學習。」

正義國小棒球隊在校長朱富榮的支持下成軍，目前總教練林力偉則是旅美投手陳柏毓過去在華勛國小時的啟蒙教練。儘管球隊屬社團性質，但有校方和家長的大力支持，球隊的訓練和後勤支援都不馬虎，朱富榮也期待今年諸羅山盃能再突破隊史最佳成績。

(中時 )