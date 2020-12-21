新北男坐家中被巨石狠砸！住家、車輛嚴重變形 21:462020/12/21 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北男坐家中被巨石狠砸！住家、車輛嚴重變形 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 好端端在家哩，竟被落石砸中，位於新北市瑞芳區海濱路的一處民宅，21日晚間大約7點，一塊巨大的落石坍方，擊中徐姓男子的住家，鐵皮屋還有車輛瞬間被砸爛，導致徐男頭部擦挫傷、肋骨骨折。警方獲報抵達現場，目前已經封鎖該處，經瑞芳區公所工務課人員勘查，考量天色昏暗且還有落石，擔心再度發生危險，決定待明（22）日再派員勘查處理。 瑞芳巨石砸中住家 屋主肋骨骨折送醫救治 UBA隊長雙載2死車禍 女友身分是「南投茶園千金」 (中時新聞網) #車輛 #落石 #住家 #新北 #男坐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爸穿羽絨衣牽「只穿尿布」兒逛公園 網一看全怒了 14:432020/12/21 社會 前警務員偕友登山 疑不熟路況自摔死亡 03:432020/12/21 社會 女少校出牆4／行為不檢易成共諜！女軍官遭控忙出軌不顧兒 挾「天子」狂要錢 07:242020/12/21 社會 控鄰居吹髒空氣害長瘤 男子夜間敲牆警告挨罰千元 12:192020/12/21 社會 影》用水塔裝1000公升柴油滑落 女騎士瞬間慘濕身 11:592020/12/21 社會 國道2號連環撞 26歲男「遭撞3次」不治身亡 11:322020/12/21 社會 憂鬱男幻聽徒手打死79歲老母 遭判7年6月徒刑 15:492020/12/21 社會 祖先連喊20次不要！他拜完騎車到一半金山坍塌 10:122020/12/21 生活 人妻撩短裙誘老公好友狂啪35 次 尪見訊「我內褲啥顏色」綠爆 19:362020/12/21 社會 新北耶誕城 千人詩班傳福音 04:102020/12/21 地方新聞 女少校出牆2／月花4萬吃喝玩樂夫家咋舌 政戰神鵰俠侶3年半就翻臉 07:242020/12/21 社會 社會熱門新聞 中市警酒駕執法奏功 酒駕死傷年驟減34％ - 社會 熱褲辣妹摔車 騎士幫嫩臀擦藥影片爆紅 網笑：臉夠正加美腿 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 社會10點檔》母親獄中一封信 揪出4歲愛女遭男友封屍水泥 - 社會 瑞芳巨石砸中住家 屋主肋骨骨折送醫救治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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