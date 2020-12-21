好端端在家哩，竟被落石砸中，位於新北市瑞芳區海濱路的一處民宅，21日晚間大約7點，一塊巨大的落石坍方，擊中徐姓男子的住家，鐵皮屋還有車輛瞬間被砸爛，導致徐男頭部擦挫傷、肋骨骨折。警方獲報抵達現場，目前已經封鎖該處，經瑞芳區公所工務課人員勘查，考量天色昏暗且還有落石，擔心再度發生危險，決定待明（22）日再派員勘查處理。

(中時新聞網)