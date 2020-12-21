成功戰勝病魔後，台中榮總癌症防治中心主任李旭東發起「自己的代誌」系列活動，希望透過院內各部科衛教講座提醒病患照顧自己的健康。（馮惠宜攝）

神外權威李旭東2020年因一場大病，從醫師變病人，他更能體會到病人及家屬的無助與徬徨，身為台中榮總癌症防治中心主任的他，在冬至這天發起「自己的代誌」系列活動，邀請院內各部科共同為癌症預防、篩檢發聲；他也坦言：疾病打開不同的視角，讓他重新省思如何透過醫療促進健康生活。

李旭東是台中榮總神外權威，除專擅脊椎神經手術、腦中風、顱內動脈瘤及動靜脈畸形手術，並在頑固型癲癇迷走神經刺激術領域有相當傲人的成就，從醫近30年，個性溫和的他以視病如親著稱，許多患者視其為救命恩人；但2019年他開始出現身體警訊，接受檢查後第二天即積極治療。

在疾病來叩門時，他剛好也接下醫院癌症防治中心主任，也因為從醫師變病人，深刻體會到視病如親和同理心仍是有距離的，即便有著深厚醫學人脈與醫學知識，他也曾陷入在西醫常規治療外，是否需要中醫調理及自然療法介入？疾病為他上了寶貴的一課：學會面對、接受，並選擇有臨床證據最有利治療。

李旭東省思，醫師工作壓力大，經常門診看到半夜，照顧病人卻忘了照顧自己，即便飲食有度，但仍缺乏運動，現在的他，晨起散步和路跑，假日爬山，成功對抗病魔康復後的他，也積極以醫者身份，希望提醒民眾照顧身體是自己的代誌。

台中榮總癌症防治中心從21日起至24日邀請外科部、家庭醫學部、婦女醫學部、耳鼻喉頭頸部、兒童醫學中心、感染管制中心、大腸直腸外科、泌尿外科及癌症防治中心等相關部科進行一連串的衛教講座，聚焦「健康促進、自己做起」、「健康身體、自己把關」及「健康生活、自己選擇」期盼藉此推廣提升民眾自我健康意識、建立健康促進觀念。

(中時 )