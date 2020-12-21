巴林麥拉倫今天宣布，因應未來的戰略走向，2021賽季車隊將以巴林勝利(Team Bahrain Victorious)的新名征戰賽場。

隊名的轉換，象徵車隊即將邁入讓人期待的新篇章，巴林王國樂觀進取的態度及旺盛的企圖心，也將在車隊征戰的旅程中獲得展現。納入勝利的意象，這項改變時時提醒著我們，在自行車競賽的最高殿堂，不斷朝向成功的目標邁進。

從今年我們在三大賽的優異成績，能夠充分感受深植車隊的作戰精神，步入2021的新賽季，巴林勝利車隊將持續以賽場上的作戰表現為第一要務。在新車衣上頭，納入引人注目的藍色元素，國家的代表色，不僅是戰袍上的重要象徵，也傳遞著我們的態度。

在車隊的成員方面，除了蘭達(Mikel Landa)、畢爾包(Pello Bilbao)、普爾斯(Wout Poels)、特恩斯(Dylan Teuns)、科爾布雷利(Sonny Colbrelli)和莫霍里奇(Matej Mohoric)等中堅戰力，新年度的巴林勝利車隊，還加入了海格(Jack Haig)、米蘭(Jonathan Milan)和梅德(Gino Mader)等好手，這幾位年輕成員，會是車隊寄予厚望的新戰力。

創立車隊的巴林納森王子分享道：「自由車是最具挑戰性的運動項目之一，需要具備奉獻、紀律和持之以恆的精神。通過這些在耐力運動當中不可或缺的重要觀念，讓我們得以向所有人推廣更好的生活方式。巴林勝利車隊，象徵著我們的遠大的志向，以賽場上的作戰表現為第一要務，實現於頂級賽場啟發與奪勝的目標。」

事實上，納森王子本人，正是一名貨真價實的運動員。通過鐵人三項的挑戰，啟動他對於雙輪的熱情，進而成為這項運動的重要推手。實現在地發展的目標，除了巴林勝利車隊，我們的發展車隊 - 巴林單車學院(Bahrain Cycling Academy)，也讓更多來自中東的選手，有參與這項職業運動的機會。

(中時 )