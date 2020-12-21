蘇偉碩醫師近期遭衛福部查水表，以違反《食安法》告發，部長陳時中今天在立院備詢坦承，告發者「應該是他」，並稱謠言不在言論保障的範圍內。資深媒體人黃暐瀚21日對此回應，民進黨10多位立委曾在2013年修法要提案修改《社維法》，當時稱「謠言亦應受到言論自由保護」，這就是民進黨昨是今非。

精神科醫師蘇偉碩日前因反對萊牛的言論被衛福部食藥署以《食安法》告發，進而遭警方約談，被外界質疑是政府「查水表」，不過對於是誰提告，衛福部長陳時中今天備詢時承認「是他」，但在立院受訪時補充回應，強調蘇偉碩仍應向社會大眾說明以正視聽，若錯誤訊息能不再被廣泛傳播，不排除撤告。

蘇偉碩下午受訪強調，自己的言論有所本，說出科學事實，衛福部堅持要提告，他會坦然接受，但衛福部與總統蔡英文才應該為開放萊豬向國人道歉。他還指出，蔡總統與陳時中沒權決定國人健康，「萊豬有毒就是事實，沒有做出科學報告之前，能拿2300萬人來當白老鼠做實驗嗎？」。

造謠無罪？ 造謠當然是不對的，也不應該。如果有人刻意造謠，該用法律處分；如果有人不慎傳遞了假訊息，也該道歉。 我對這個事情的看法，過去如此，現在這樣，未來也不會改變。 但民進黨十多位立委，卻曾在2013年提案修改社維法：「即使是謠言，... 由黃暐瀚發佈於 2020年12月21日 星期一

黃暐瀚今天則透過臉書表示，「造謠當然是不對也不應該。如果有人刻意造謠，該用法律處分；如果有人不慎傳遞了假訊息，也該道歉」。但民進黨十多位立委，卻曾在2013年提案修改《社會秩序維護法》「即使是謠言，亦應受到言論自由的保護」，但該法案最後並未修法通過，但「謠言也是言論自由」的這個概念，確實是民進黨十多位立委所提出的。

他認為，民進黨過去無限上綱「言論自由」，現在「限制」民眾說話的尺度，過去喊萊劑是毒，現在卻說要把「說萊劑是毒」的人抓去關，這就是民進黨的「昨是今非」。

(中時新聞網)