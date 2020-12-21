精神科醫師蘇偉碩21日前往內湖美國在台協會遞交邀請函，願意與美國推派的科學家來一場公開的科學對話，討論萊豬對人體的健康風險。（李柏澔攝）

精神科醫師蘇偉碩今（21）日與民間反瘦肉精毒豬聯盟的楊儒門、李建誠、王文心和我，前往內湖美國在台協會遞交邀請函，願意與美國推派的科學家來一場公開的科學對話，討論萊豬對人體的健康風險。對此，AIT上午未直接回應，但傍晚透過臉書表示，希望避免對此議題進行泛政治化爭論，同時也強調，對美國食品無比自豪，基於科學標準的食品製作流程，他們深具信心。

AIT在臉書發文中說，美國出口到台灣及其他貿易夥伴的所有食品都是安全無虞的，且符合美國國內自己食用的食品所採行的、基於科學證據的相同最高標準。美國食品在美國是安全的，在世界各地是安全的，在台灣也是安全的。

AIT表示，很遺憾的，近來美國豬肉議題被不必要地政治化，造成台灣消費者對美豬安全產生沒有根據的疑慮。AIT希望避免對此議題進行泛政治化的爭論，同時確保消費者取得所需資訊，使他們能放心享用美國食品，就像過去數十年來一樣。我們對美國食品無比自豪，也對用來確保美國食品既安全又具備最高品質的完備、透明、基於科學標準的流程，深具信心。AIT並附上連結一事實清單連結，提供大家了解更多關於美國的檢查與監督系統及出口規定。

(中時新聞網)