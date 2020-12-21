《甄嬛傳》之所以被稱為「神劇」，演員、劇本、導演各個功不可沒。劇中許多細膩、巧妙的細節也是頻頻被網友拿出來討論。就像劇中戲份不多的淳兒 淳常在，愛吃又天真無邪的她在領便當時，不僅讓甄嬛悲痛欲絕，連帶讓觀眾也感到不捨。

但看似天然無害的淳常在，其實也不像大家想像中的單純，她看似無意的一句話，更讓安陵容開始黑化，背叛甄嬛。劇情中的「寢衣事件」無疑是安陵容和甄嬛兩人決裂的導火線。小太監同時呈上甄嬛和安陵容各自為皇上做的一套寢衣；安陵容雖然繡工好，但寢衣上只有一條金龍孤零零地盤在祥雲中，這讓皇上不是太滿意，最後只是淡淡誇了一句：的確不錯。

淳常在說話看似無心，但卻句句直戳人心 (圖/ 網路)

淳常在在某次閒聊時，就故意提起皇上特別喜歡甄嬛做的寢衣，言下之意就是其實安陵容的寢衣被甄嬛的比了下去，這話聽在敏感的安陵容的心裡，極度不是滋味，情緒差點失控，回到自己寢宮更是大哭一場。

淳常在知道，既然她跟定了甄嬛，時時拍甄嬛的馬屁，表明自己的忠心是必要的；而安陵容也明白，只要甄嬛得寵，她在皇上心裡就什麼也不是，只有甄嬛失寵了，她才有機會上位，「寢衣事件」也為之後兩人友誼徹底破裂埋下了伏筆。

(中時新聞網)