在日本多個城市巡迴展出的「世界の大模型車展」將在22日首次登台，於松菸文創園區4號倉庫盛大展出。今（21日）舉辦開幕記者會，特別邀請三貝多股份有限公司如意宗司社長與松菸文創園區葉益青副總監，共同揭開布簾，展示具有「世界紀錄認證」的名車模型，令現場嘉賓眼睛一亮。

本次展覽區包含14個主題、45個展區，古典、新古典與現代的車款一次展出，展區內網羅全世界知名超跑、名車經典車款，包含充滿回憶的魔鬼剋星凱迪拉克、007中亮眼的蓮花跑車、玩命關頭豐田Supra，甚至連蝙蝠俠的跑車都有，日本收藏家甚至打造電影經典場景，縮小成1：18比例，不能出國一樣能透過這些模型車環遊世界。吸引不少愛車名人、知名車編前來共襄盛舉。

共同主辦單位三貝多也指出，跟模型車同等精緻的3D情境，也是本次展覽中的重要看點。除了展示多輛稀有珍貴的汽車模型，現場也增加了許多汽車的知識，讓走進展間不只是欣賞模型車，也能讓粉絲們對於汽車有更多的了解。「世界の大模型車展」將於22日（二）至明年3月1日登場，共計展出約640輛模型車，主辦單位寬宏藝術表示「這次的展件數量超越日本展出的數量，相當難得」。

(中時 )