在日本多個城市成功巡迴展出的「世界の大模型車展」，首次來台展出，21日舉行開幕記者會。展區內網羅全世界知名超跑、名車經典車款，展示具有「世界紀錄認證」的名車模型，日本收藏家甚至打造電影經典場景，縮小成1：18比例，不能出國一樣能透過這些模型車環遊世界。

在日本多個城市成功巡迴展出的「世界の大模型車展」，來台展出至至2021年3月1日。（圖／寬宏提供）

本次展覽設於松菸文創園區4號倉庫，展出區包含14個主題、45個展區，內容相當豐富，內包含古典、新古典與現代的車款一次展出！也有世界上為居首位的模型車，例如由卡爾賓士所製作的賓士一號（Benz Patent-Motorwagen 1886），世界上第一輛的汽油車（附發動機的三輪車）、通用汽車的Firebird 1 概念車 1953，外型像戰鬥機，車內搭載了燃氣渦輪發動機（GTE）、藍寶堅尼Veneno 2013，世界上定價最高的量產跑車等等，眾多在世界上占據排行榜的車輛，在展覽中皆可看見其模型車。

日本收藏家甚至打造電影經典場景，縮小成1：18比例，不能出國一樣能透過這些模型車環遊世界。（圖／寬宏提供）

除了展示多輛稀有珍貴的汽車模型，現場也增加了許多汽車的知識，讓走進展間不只是欣賞模型車，也能讓粉絲們對於汽車有更多的了解。將能夠一覽車輛內部的精密小零件，更深入了解車體各部位的差異與設計構造。現展場也有互動遊戲設施、周邊商品。「世界の大模型車展」，展期將於2020年12月22日至2021年3月1日，共計展出約 640輛模型車，購票請洽寬宏。

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(中時新聞網)