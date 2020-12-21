電動車大廠特斯拉在21日盤前正式納入標普500指數，上周五尾盤急拉之下，股價收在695美元，離700美元大關僅一步之遙，然而，隨著英國疫情急速惡化，各國對英國旅客發出入境禁令，歐美疫情也絲毫沒有降溫趨勢，美股期指盤前全面大跌，特斯拉進入標普500指數也難逃大盤趨勢，盤前大跌超過4%。

隨著開盤時間接近，特斯拉盤前股價下跌27.86美元或4.01%、暫報667.14美元。特斯拉股價今年以來上漲超過700%，並成為汽車市場市值最大公司，所創造的電動車熱潮也推升在美掛牌的3大大陸新能源車股價，讓各個傳統車廠面臨極大的轉型壓力。

不過，特斯拉在今年8月31日拆股後，宣布啟動50億美元的再融資計畫，讓該公司股價一度跌破拆分後的400美元關卡，但隨著特斯拉在11月26日被宣布將在12月21日開盤前納入標普500指數成分股，該公司股價一路漲破500美元、甚至是600美元關卡。

特斯拉12月初啟動今年第二次的50億美元再融資計畫，雖一度使特斯拉股價回測600美元，但隨著特斯拉即將納入標普500指數，加上這些計畫可能用來收購一些小型車廠，協助特斯拉擴張汽車生產，特斯拉股價在上周五尾盤急拉、收在695美元。

不過，投資研究機構 New Constructs 資深股票分析師 David Trainer認為，特斯拉股價被極度高估，崩跌時刻即將到來，並指出該公司股價應該只有172 美元，與現在股價落差73%。對於特斯拉同樣抱持悲觀態度的還有摩根士丹利的分析師，給予的目標價僅為 90 美元。

(中時新聞網)