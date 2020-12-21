金明洙和權娜拉21日出席記者會。（愛奇藝國際站提供）

韓國懸疑推理喜劇《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》講述朝鮮時代的王室秘密調查官「暗行御史」懲治惡政、剷除貪污腐敗的過程，宛如朝鮮版「金牌特務」。今（21日）舉辦記者會，男女主角金明洙跟權娜拉分別穿上帥氣西裝和微露性感的V字領上衣搭配裙裝登場，平時在拍攝現場看習慣彼此古裝扮相的兩人受訪時都異口同聲表示覺得對方看來有些陌生。

金明洙在劇中飾演才智跟武術出眾卻沉迷玩樂的官僚「成以謙」，某天意外被指派成為暗行御史，首次挑戰古裝劇的權娜拉扮演偽裝成妓生的臥底「洪多仁」，跟他一起找出事件真相，不靠譜男僕李伊庚則緊跟在他們身邊出生入死，3人搭檔辦案鬧出不少笑料。

金明洙之前主演韓劇《僅此一次的愛情》、《快過來》分別揣摩天使跟喵星人等非人類角色，他接演《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》後，粉絲也笑問「確定這調查官不會突然變身嗎？」劇中他拋開花美男形象，跟李伊庚隨著劇情全力搞笑，甚至男扮女裝登場，嬌媚模樣完全無違和。

不過比起搞笑演技，金明洙最希望大家多多關注他的武打場面，「我很久沒拍古裝戲了，覺得一切都很不簡單，尤其現在是冬天，必須穿著厚重的韓服拍動作戲，難度又更高了」。為了讓自己更貼近角色，開拍前他還特地上了武術課程，像是騎馬、落馬時的武打動作跟吊鋼絲的武打技巧等等，劇中幾乎95％的動作戲都是他親自上陣。

權娜拉今年在夯劇《梨泰院Class》中飾演朴敘俊的初戀，入圍「第56屆百想藝術大獎」電視部門的最佳女配角獎。頭一回演出古裝劇的她說：「射箭是第一次、變裝也是第一次，對我來說全部都是初體驗，『多仁』這個角色有著反轉魅力，看過劇本後我就躍躍欲試，我這次幾乎把能試的古裝扮相都試過一輪了，以後再接古裝劇也不用擔心了。」

金明洙、權娜拉雖然是第一次合作，但是拍戲默契絕佳，互誇彼此很體貼、照顧人。巧合的是兩人生日都在3月13日，因此當被問到收視公約時，權娜拉笑稱，那就訂在13％吧，「如果收視破13％的話，金明洙跟李伊庚扮成女裝，我則穿上男裝跟大家問候。」《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》自從21日起，每週一、二晚上8點半於愛奇藝國際站上線。

(中時 )