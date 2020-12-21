變種新冠病毒引憂慮 黃豆期貨自6年半高點回跌 22:212020/12/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國出現變種新冠肺炎病毒引發市場憂慮，芝加哥黃豆期貨自6年半高點回跌。 芝加哥期貨交易所（CBOT）3月黃豆期貨21日盤中下跌0.1％，報每英斗12.1925美元，稍早一度衝上每英斗12.32美元，寫下2014年6月以來最高紀錄。 StoneX Group分析師阿瑪曼（Matt Ammermann）指出，市場擔心變種病毒對經濟的衝擊，加上美元走強，導致黃豆在內的穀物期貨價大跌。 變種新冠病毒入侵亞太地區 澳洲證實2例 英國出現病毒變種 香港專家籲停飛兩地航班 (工商 ) #黃豆期貨 #變種 #憂慮 #英斗 #回跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應變種病毒 印度22日起至年底禁英國航班入境 19:582020/12/21 國際 南非發現新變種病毒 跟英國變種病毒不同 20:212020/12/21 財經 不怕變種新冠病毒 這款疫苗宣稱有效 19:132020/12/21 國際 變種病毒引人憂 油價下挫 13:522020/12/21 財經 變種新冠病毒失控嚇趴全歐 禁往來英航班 10:042020/12/21 國際 英出現變種病毒株 歐盟專家團：現有疫苗仍有效 10:402020/12/21 國際 法求自保封鎖英國 貨車進退兩難塞爆公路 18:352020/12/21 國際 小意思 美稱禁英航班沒必要 紐約州長怒嗆變種病毒搭機來了 14:232020/12/21 國際 英國出現變種冠狀病毒 義大利證實傳入境內 06:082020/12/21 國際 聞英色變！歐洲鄰國關閉邊界 火速切割英國 13:252020/12/21 財經 英國出現「新冠病毒變種」 香港宣布禁止英國航班入境 16:182020/12/21 兩岸 財經熱門新聞 耶誕節前股市爆恐慌！黃金、油價重挫 比特幣狂殺上千美元 - 財經 鐵礦開採大戰 剛果掰了澳商 卻給了它3張許可證 - 財經 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 引入台積電文化？ 梁孟松在中芯3年作風 內部人這樣說 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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