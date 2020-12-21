英國出現變種新冠肺炎病毒引發市場憂慮，芝加哥黃豆期貨自6年半高點回跌。

芝加哥期貨交易所（CBOT）3月黃豆期貨21日盤中下跌0.1％，報每英斗12.1925美元，稍早一度衝上每英斗12.32美元，寫下2014年6月以來最高紀錄。

StoneX Group分析師阿瑪曼（Matt Ammermann）指出，市場擔心變種病毒對經濟的衝擊，加上美元走強，導致黃豆在內的穀物期貨價大跌。

(工商 )