日本內閣府21日批准2021財政年度（自2021年4月起）預算草案，政府擴大振興經濟與調高國防支出，讓預算案規模超過1兆美元紀錄。2021財年四成預算需要靠舉債因應，政府將在新年度擴大發行40年期公債。

日本2021財年的預算草案總規模達106.6兆日圓（約1.03兆美元），較2020財年增加3.8％，寫下連續九年增加紀錄。

日本2021財年的國防預算達5.3兆日圓紀錄，較前一財年調升0.5％，已經連續七年增加。日本政府擬擴大國防預算，因應來自大陸和北韓的威脅。

日本內閣官房長官加藤勝伸（Katsunobu Kato）指出，區域安全已逐漸面臨挑戰，日本擬強化必要的國防能力，以跟得上環境變化的速度。

新一年度的預算案反映新冠肺炎疫情的衝擊，以及援助高齡化社會的成本日益攀升；社會福利和退休金計畫的預算達35.8兆日圓。

自新冠肺炎疫情爆發以來，全球政府推出一系列貨幣與財政刺激措施，防止經濟陷入更深的衰退。日相菅義偉將財政改閣束之高閣，優先要務是控制疫情與提振經濟。疫情與振興支出進一步加重日本的財政壓力。

新冠肺炎疫情衝擊商業活動，導致日本政府稅收減少，2021財年四成預算需要靠舉債支應。日本政府2021財年初步預算赤字估計達20.4兆日圓，較原先估計增加逾一倍，讓日本預算平衝的目標更加遙遠。

日本東短研究（Totan Research）首席經濟學家加藤出指出，日本幾乎不談平衡對疫情的回應與財政改革。

國際信評機構惠譽（Fitch）基於疫情讓日本公債負債攀升，7月將日本的債信展望由「穩定」下修至「負向」。

(工商 )