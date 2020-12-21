黃子佼21日出席台灣世界展望會舉辦的「紅包傳愛，送孩子一份勇敢起飛的祝福」記者會。他坦言受疫情影響，明年1月行事曆是「史上最閒」，「尾牙取消了，以前過年前會一直忙到小年夜，明年1月反而變有空了」，他會陪愛妻孟耿如逛逛傳統市場，「耿如認為夫妻走在市場的畫面很溫馨，突然對我提出邀請，也好啊，以前沒有認真辦過年貨」。

而黃子佼不只無酬代言「紅包傳愛，送孩子一份勇敢起飛的祝福」活動，也在12月初首度體驗「一日社工」，與展望會一同前往中部濱海鄉鎮，關懷弱勢家庭，他21日表示：「體驗社工員的過程好busy，對我來說是很特別的經驗，最重要的是看見他們對生命的熱情跟韌性，為了生活奮鬥、毫無怨言為家庭付出，對生命有熱情，這是我最感動的地方。」

黃子佼回憶月初時，中部偏鄉風勢已非常強勁，他探訪就讀大一的女孩秀秀（化名）照顧重病父母的責任；在高中女孩小安（化名）住的三合院，他陪阿嬤撿芋頭，幫助小安在沒有熱水器的家添柴燒洗澡水；在世界展望會開設的藺草編織課上，向珊珊媽媽（化名）學習編杯墊；在梧棲敬拜教會，參與展望會與教會合作的課輔班及才藝方案，驚嘆孩子大展街舞的自信光芒。

黃子佼在記者會現場也拋磚引玉，捐款展望會「紅包傳愛」，當作今年送給周遭親友的耶誕禮物，並盼望影響更多民眾響應「紅包傳愛，送孩子一份勇敢起飛的祝福」，幫助弱勢孩子與家庭實現改善生活的心願。

(中時 )