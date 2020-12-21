據21日公布的法令，俄羅斯總統普丁已批准「國務委員會」（State Council）組成人員，並由他擔任主席。國務委員會原本是普丁2000年初任總統時所創設的諮詢機構，主要由各地區首長組成，但今年7月1日俄國通過修憲公投，其中包括賦予國務委員會憲法地位，如今透過改組將成為普丁維持權力的工具，特別是在軍事和外交政策方面。

普丁料將於2024年卸任總統，屆時他可以繼續擔任國務委員會，凌駕於總統之上，變相為終身掌權鋪路。今年1月，普丁拋出公投修憲，同意仍限制總統不得連任多於兩屆，因此幾可肯定他在2024年之後不會繼續留在總統大位上，然而普丁10多年前就有變相延任的紀錄，咸信他不會真正交出國家大權。

普丁在俄國已掌權21年，他是葉爾辛當年一手提拔。1999年8月普丁初任總理，當時的葉爾辛總統在短短一年半內就換了4位總理，沒想到1999年底葉爾辛辭職，指派普丁為代總統，換取自己全身而退。後來，普丁在2000年及04年兩度當選總統，08年改任總理，2012年（總統任期由4年延為6年）及18年又兩度當選總統。

當年的經驗便告訴普丁，除非確保自己亦能夠全身而退（下台後不被清算），否則即使2024年總統任期屆滿，也不能就此交出權力。

(中時 )